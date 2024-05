Colheita da safra de inverno 2023/24 de milho em MT atinge 1,94% da área

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/05/2024 - 11:25 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – A colheita da segunda safra de milho 2023/24 em Mato Grosso atinge, até o momento, 1,94% da área semeada, na semana passada, conforme boletim do Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea). Essa área representa avanço de 1,44 ponto porcentual em relação ao divulgado na semana anterior pelo instituto.

Em comparação com igual período da safra passada, os trabalhos estão adiantados em 1,45 ponto porcentual. Já quanto à média dos últimos cinco anos, há adianto de 1,3 ponto porcentual.

A região do Estado que está com a maior parte colhida até o momento é o médio-norte, com 3,59% dos trabalhos concluídos.

Logo atrás, vem a região noroeste, com 2,39%, seguida por oeste, com 2,15%; norte, com 1,19%; centro-sul, com 1,11%; sudeste, com 0,65%, e nordeste, com 0,26%.