Colheita da safra 2019 de café alcança 97,80% até 30 de agosto, diz Cooxupé

São Paulo, 3 – A Cooperativa Regional de Cafeicultores em Guaxupé (Cooxupé), no sul de Minas, considerada a maior do setor no mundo, informa que o trabalho de colheita dos cooperados atingia 97,80% até a sexta-feira da semana passada, dia 30, em comparação com 96,17% na sexta-feira anterior, 23.

Em 2016, nessa mesma época do ano, o desempenho era de colheita de 94,25% do total. Em 2017, o índice era de 96,96%. No ano passado, o resultado atingia 91,84% nesta mesma época.

Para este ano, a meta da cooperativa é produzir 7,6 milhões de sacas de 60 kg de café verde, tipo arábica.

Por região de atuação, até 30 de agosto, a colheita de cooperados da Cooxupé em São Paulo estava menos adiantada, atingindo 94,30%.

No sul de Minas, o porcentual era de 97,96%, enquanto no Cerrado mineiro o índice era de 98,19%.