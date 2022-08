Colheita da 2ª safra de milho no PR atinge 79% da área, diz Deral

Estadão Conteúdo 16/08/2022 - 12:51 Compartilhe

São Paulo, 16 – A colheita do milho de inverno ou segunda safra no Paraná alcançava na segunda-feira 79% da área plantada no Estado, informou nesta terça-feira, 16, o Departamento de Economia Rural (Deral) da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Há uma semana, 69% da área estava colhida.

As condições das lavouras de milho pioraram levemente na última semana. Atualmente, 64% das plantações estão em boas condições, ante 66% uma semana atrás.

O porcentual da área em condição média passou de 26% para 28% e em ruim continuou em 8%. Das lavouras ainda não colhidas, 98% estão em maturação e 2% em frutificação.

Quanto ao trigo, as condições das lavouras se mantiveram. A parcela em condições boas segue em 87%, em condição média 11% e, em situação ruim, 2%.

O Deral informou ainda que 35% das lavouras estão na fase de desenvolvimento vegetativo, 31% em floração, 28% em frutificação e 6% em maturação.