Colheita da 2ª safra de milho em MT chega a 99,88% da área plantada, diz Imea

São Paulo, 17 – A colheita de milho safrinha de Mato Grosso atingiu 99,88% da área plantada, disse o Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) em boletim divulgado na sexta-feira, 14. Em igual período do ano passado, 100% da área estava colhida. Quanto ao algodão, a colheita no Estado alcançou 74,08% da área, avanço de 15,75 pontos porcentuais em uma semana. Há um ano, os trabalhos tinham sido realizados em 64,80% das lavouras.

Em relação ao milho, a retirada do cereal do campo foi concluída nas regiões oeste, norte e noroeste de Mato Grosso. No médio norte, chega a 99,86% das plantações; no nordeste, a 99,94%; no centro-sul, a 99,70%; e no sudeste, a 99,84%, com o maior avanço semanal entre as regiões, de 4,51 pontos porcentuais.

No caso do algodão, a colheita está mais adiantada na região nordeste, onde foi finalizada em 99,71% da área plantada.

Em seguida está o centro-sul mato-grossense, com colheita realizada em 82,35% das lavouras, e o oeste do Estado, com trabalhos feitos em 78,59% das plantações.

A colheita de algodão em Mato Grosso está adiantada tanto na comparação com a safra 2018/19 como com a média dos últimos cinco anos, de 65,58% de área colhida.

Veja também