Colheita da 2ª safra de milho atinge 83% da área no Centro-Sul, revela AgRural

São Paulo, 28 – A área cultivada com milho na segunda safra 2023 estava 83% colhida no Centro-Sul do Brasil até a quinta-feira, 24, em comparação com 77% uma semana antes e 94% no mesmo período do ano passado, segundo levantamento da AgRural.

Além do plantio tardio, do alongamento do ciclo das lavouras e/ou da lentidão na perda de umidade dos grãos, o atraso da colheita agora tem mais um motivo: a logística complicada entre as lavouras e os armazéns.

“Em algumas áreas, os produtores se queixam da pouca disponibilidade de caminhões e das filas para entrega nos armazéns”, diz a AgRural.

O plantio do milho verão 2023/24 atingiu na quinta-feira (24) 7,5% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, ante 4,6% na semana anterior e 5,1% um ano atrás, segundo dados da AgRural. Além do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, que puxam o ritmo dos trabalhos, nesta semana o Paraná também começou a semear o cereal.

“O ritmo poderia ter sido mais acelerado, mas muitos produtores gaúchos e catarinenses preferiram esperar a confirmação das chuvas previstas para esta semana, a fim de dar sequência ao plantio com mais umidade no solo”, explicou a AgRural.

