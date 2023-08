Colheita da 2ª safra de milho atinge 77% da área no centro-sul, diz AgRural

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/08/2023 - 9:42 Compartilhe

São Paulo, 21 – A colheita da segunda safra 2023 de milho atingiu 77% da área cultivada no Centro-Sul do Brasil, na quinta-feira passada (17), avanço de 6 pontos porcentuais em comparação com 71% uma semana antes e 89% no mesmo período do ano passado, de acordo com levantamento da AgRural.

Conforme a AgRural, os trabalhos estão finalizados em Mato Grosso e avançando sobre as últimas áreas de Goiás. Nos demais Estados, a colheita continua atrasada por causa da elevada umidade dos grãos e/ou ao plantio tardio, mas houve bom avanço em Mato Grosso do Sul.

Safra 2023/24 no Sul

A semeadura da primeira safra de milho da temporada 2023/24, o milho verão, atingiu 4,6% da área estimada para o Centro-Sul do Brasil, na quinta passada, em comparação com 1,8% um ano atrás, de acordo com dados da AgRural.

“Temperaturas acima do normal e chuvas em algumas áreas de calendário mais antecipado têm favorecido o plantio no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, únicos Estados com plantadeiras em campo até o momento, como é tradicional nesta época do ano”, informou a AgRural.

