Colheita da 2ª safra de milho atinge 63% no PR; trigo está colhido em 13% da área

São Paulo, 29 – A colheita das lavouras de milho segunda safra no Paraná atingia até a segunda-feira, 28 de agosto, 63% da área no Estado, segundo o Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado. O desempenho representa avanço de 15 pontos porcentuais em comparação com a semana anterior, quando 48% da área estava colhida.

Das lavouras ainda a colher, 77% têm condições boas (80% na semana anterior), 21%, médias (18% na semana anterior) e 2% ruins, sem variação ante a semana anterior.

Conforme o Deral, 99% das lavouras estão em maturação (97% na semana anterior) e 1% em frutificação (3% há sete dias).

Quanto ao trigo, 13% das lavouras estão colhidas em comparação com 4% na semana anterior. Segundo o Deral, 76% das lavouras estão em boas condições (79% na semana anterior), e 19% em situação média, ante 17% anteriormente, e 5% ruim ante 4% na semana anterior. As lavouras estão nas seguintes fases: 15% em desenvolvimento vegetativo (18% na semana anterior), 14% em floração (16% na semana anterior), 29% em frutificação (32% na semana anterior) e 42% em maturação (34% na semana anterior).

