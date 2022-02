‘Coletivamente, o jogo do Fluminense foi muito ruim’, dispara jornalista Tricolor venceu o Millonarios-COL por 2 a 1, fora de casa, com gols de David Braz e Cano

O Fluminense saiu na frente na disputa contra o Millonarios-COL por uma vaga na fase de grupos na Libertadores. Fora de casa, o Tricolor venceu o time colombiano por 2 a 1, com gols de David Braz e Germán Cano. Contudo, para o jornalista Vitor Birner, da ‘ESPN’, a atuação coletiva do time de Abel Braga foi ruim, e não pode ser repetida na partida de volta no Rio.

– Fluminense não jogou bem, mas o resultado foi do tamanho do que os times produziram. Coletivamente, o jogo do Fluminense foi ruim. Melhorou com a expulsão do Sosa, mas mostrou lentidão, pouca criatividade e ainda se expôs atrás. No segundo tempo, Braz teve que parar um lance de dois contra dois e levou amarelo – disse Birner no ‘Linha de Passe’, antes de emendar:

– O gol do Cano foi providencial, porque o Fluminense, neste início de temporada, parece mais um time que joga no contra-ataque. Iria ter que sair bastante no jogo do Rio se não fosse o segundo gol. O que não dá para se repetir é uma atuação coletiva tão ruim quanto essa, porque se acontecer de novo, coloca em risco a classificação – complementou o jornalista.

