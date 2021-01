Coletiva de Gabigol foi ‘um desastre, irônico, agressivo e raivoso’, diz Unzelte Para o comentarista, o atacante do Flamengo foi simplista: 'pago pra falar o óbvio'

Após a coletiva de imprensa do atacante Gabigol, do Flamengo, o comentarista dos canais ESPN Brasil Celso Unzelte disparou contra a postura do atleta. Para Unzelte, o atacante fez uma entrevista “desastrosa” e que a “linguagem corporal dele [Gabriel] também não agrada”.

– Do ponto de vista do conteúdo não foi uma entrevista ruim, ele falou o que pensa e o que acha, mas do ponto de vista da forma foi um desastre. Irônico, agressivo e raivoso. Assim como ele acha que a imprensa quer Ibope, mas a imprensa pode achar que ele só é quem é por causa da imprensa – comentou Unzelte.

– Essa coisa “marrenta” dele é o que pega, e a linguagem corporal dele também não agrada. Às vezes o corpo fala muito mais que a boca. Enfim, fica uma coisa mimada, e mesmo essa história do “falta vencer” é muito simplista – continuou o comentarista.

– O cara ser pago para vir falar o óbvio, que ninguém quer ser banco, que precisa ganhar para parar o barulho, todo mundo já sabe, pode elaborar mais. Ou, como vocês mesmos apontaram, ele simplesmente não é a pessoa ideal para entrevistas – concluiu Unzelte.

​A próxima partida do Flamengo no Brasileirão será contra o Goiás, em Goiânia, no dia 18 de janeiro.

