Coletes amarelos fazem novo protesto na França

PARIS, 22 DEZ (ANSA) – Centenas de apoiadores do movimento “coletes amarelos” (gilets jaunes) apareceram neste sábado (22) para uma manifestação no bairro de Montmartre, em Paris, na França, após um apelo do líder Eric Drouet. As lojas e estabelecimentos comerciais do bairro, um dos mais turísticos da capital francesa, começaram a fechar as portas imediatamente. Policiais e agentes com carros blindados foram colocados em alerta em Paris, mas também nas cidades de Lyon, Orleans e Versalhes. Nesta madrugada, um motorista morreu em um acidente em uma estrada que estava bloqueada pelos “coletes amarelos” em Perpignan, no sudeste da França. É a 10ª vítima desde novembro, quando o movimento começou.

Hoje é o sexto sábado consecutivo de protestos, iniciados contra o aumento do preço do combustível e como crítica às políticas sociais e econômicas do presidente Emmanuel Macron.

O governo da França já adotou uma série de medidas para encerrar o descontentamento, como um aumento de 100 euros no salário mínimo e o cancelamento do reajuste dos combustíveis. Mesmo assim, os líderes dos “coletes amarelos” continuam convocando os protestos. (ANSA)