Colégio Dante Alighieri homenageia 700 anos da morte do poeta

SÃO PAULO, 2 JUN (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – No ano do sétimo centenário da morte de Dante Alighieri (1265-1321), o colégio de São Paulo que carrega o nome do poeta mergulha no universo do gênio com uma série de atividades para homenageá-lo.

Desde o início do ano letivo, o Colégio Dante Alighieri vem apostando em diversas iniciativas pedagógicas para aprofundar o conhecimento dos alunos sobre a vida e obra daquele que é considerado um dos fundadores da língua italiana moderna.

A programação também foi criada para celebrar os 110 anos da instituição, fundada pela comunidade italiana em 1911 e que conta atualmente com 4,5 mil alunos.

Em entrevista à ANSA, a coordenadora do departamento de italiano da instituição, Eugenia Vezzelli, disse ser “um grande orgulho para toda a comunidade dantiana e italiana celebrar essas duas datas especiais”.

“Comemorar e lembrar da morte de Dante Alighieri e, ao mesmo tempo, lembrar da origem do nosso colégio nos enche de orgulho”, afirmou ela, ressaltando que isso é um “presente da história”.

Como forma de homenagear as duas datas, o colégio tem realizado atividades em todas as séries, em formatos diferentes, e com um único objetivo: estimular o interesse cultural dos estudantes pela vida e obra de Dante.

“O grande desafio é fazer com que nossos alunos entendam por que Dante Alighieri é tão importante. Então todas as atividades que nós organizamos tem essa reflexão como base”, explicou Vezzelli.

Cada série conta com um projeto interdisciplinar proposto de acordo com a faixa etária dos alunos, e a ideia é tentar alinhar os conteúdos relacionados ao sumo poeta com o nível linguístico de todos.

Entre as atividades propostas para os alunos do ensino fundamental estão a produção de desenhos inspirados em Beatrice, a musa de Dante, além de pequenas apresentações sobre o artista.

Já para os sétimos anos, cerca de 352 estudantes terão de ler a “Divina Comédia” na versão em português, e na sequência farão a produção de um jogo – tabuleiro, eletrônico ou outros formatos.

A obra ainda será o ponto de partida para todos os jovens do nono ano criarem uma narrativa sobre o conteúdo, que será redigida em português e depois roteirizada para podcasts.

Já no segundo semestre, os alunos do oitavo ano vão produzir informações curtas e curiosas – as chamadas “pillole divine” (“pílulas divinas”) – sobre a vida e a obra do Dante. A expectativa é de que o material seja liberado para toda a comunidade dantiana no site do colégio.

“O departamento de italiano tem esse papel de nortear as crianças do colégio na descoberta do grande poeta e na obra dele. Eu acredito que vamos manter iniciativas nos próximos anos para que os alunos estudem Dante Alighieri e se aprofundem na obra dele”, concluiu Vezzelli.

Vídeo “Divina Comédia” – Entre as diversas iniciativas programadas pelo colégio está a produção de vídeos com cenas da “Divina Comédia”, cujos trechos serão gravados em “pontos belos” da cidade de São Paulo, que concentra uma grande comunidade ítalo-descendente.

Na atividade, proposta pelo Consulado-Geral da Itália em São Paulo, 43 alunos recitarão tercetos do Inferno, Purgatório e também do Paraíso.

“Ainda não foram iniciadas as gravações. No momento atual, os alunos estão lendo uma versão adaptada da ‘Divina Comédia’ e estudando os tercetos. Em seguida, irão memorizar trechos escolhidos na língua original para criar o texto de sua apresentação – em italiano ou inglês”, explicou à ANSA Angela Angoretto, coordenadora do departamento bicurricular do Dante Alighieri.

Após esse processo, os estudantes vão selecionar os cenários para as filmagens. A ideia é gravar em locais de São Paulo que tenham alguma ligação com a mensagem do terceto escolhido.

“São importantíssimas as reflexões dos estudantes, que comparam alguns conceitos colocados por Dante na ‘Divina Comédia’ com o mundo contemporâneo. Eles estão bastante animados com o trabalho”, acrescentou a educadora.

A expectativa é de que o projeto seja apresentado no auditório do colégio em outubro, quando será realizada a Semana da Língua Italiana no Mundo, caso as restrições anti-Covid permitam.

Entretanto, existe a ideia de o material ser publicado nas mídias digitais conforme a evolução da iniciativa. (ANSA)

Veja também