Colegas de Alckmin assinam pedido de abertura de CPMI para investigar fraudes no INSS

A oposição ao governo Lula (PT) no Congresso reuniu as assinaturas de 182 deputados e 29 senadores para protocolar o pedido de criação da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do INSS, com o objetivo de investigar um suposto esquema de fraudes que, segundo a Polícia Federal, causou um prejuízo estimado de R$ 6,3 bilhões aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social.

Politicamente, a fraude já derrubou Carlos Lupi do Ministério da Previdência Social e tem potencial de desgastar ainda mais a gestão petista. Ainda assim, um deputado e um senador do PSB, sigla de esquerda que abriga o vice-presidente Geraldo Alckmin, assinaram pela abertura da investigação.

Conforme reportou o canal CNN Brasil, os signatários socialistas são o deputado Heitor Schuch (RS) e o senador Flavio Arns (PR).

Em suas redes sociais, o gaúcho publicou um discurso na Câmara em que pede a investigação das fraudes no INSS, mas não se pronunciou sobre a assinatura do requerimento, assim como Arns.