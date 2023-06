Coleção de arte de Alain Delon é leiloada por mais de 8 milhões de euros

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/06/2023 - 18:38 Compartilhe

A coleção de arte da lenda do cinema Alain Delon, composta por 80 obras, foi leiloada nesta quinta-feira (22), em Paris, por mais de oito milhões de euros (42 milhões de reais), o dobro do estimado, anunciou a casa Bonhams-Cornette, de Saint-Cyr.

Antes da venda, as obras ficaram expostas desde abril em Nova York, Genebra, Bruxelas e Hong Kong.

Em duas salas tomadas pelo público, que incluiu compradores internacionais, curiosos e fãs do ator, os lotes foram bastante disputados. O destaque do leilão foi um quadro de Raoul Dufy avaliado entre 600.000 e 800.000 euros e vendido por mais de 1 milhão (5 milhões de reais).

“Não é de se estranhar que estas obras tenham atraído leilões tão emocionantes. Grande colecionador, com um olhar intuitivo, o ator foi, notadamente, um dos maiores compradores de desenhos dos anos 1960 e 1970, quando não estavam na moda”, disse o curador responsável pela venda, Arnaud Cornette de Saint Cyr.

“Comprei meu primeiro desenho em 1964, em Londres. Ao longo dos anos, adquiri obras que me comoveram, falaram comigo e, por vezes, até me consolaram. Fizeram parte da minha vida”, diz no catálogo Delon, 87, que não compareceu ao leilão.

Em 2007, Alain Delon vendeu suas obras modernas e explicou ao jornal “Le Monde” que detestava “vendas póstumas”. Em 2016, após vender seus “grands crus”, relógios e armas colecionáveis, o ator leiloou uma primeira série de bronzes de Bugatti, com igual sucesso.

