Coldplay retorna aos palcos em 2022 com turnê sustentável e shows no Brasil

A banda britânica Coldplay anunciou, nesta quinta-feira (14), uma turnê mundial em 2022 que será a mais “sustentável possível”, quase inteiramente movida por painéis solares e baterias sustentáveis, dois anos depois de descartar shows promocionais de seu álbum anterior por razões ambientais.

A turnê “Music Of The Spheres” será movida a baterias carregadas com fontes renováveis, explicou o grupo no Twitter.

“Tocar ao vivo e encontrar a conexão com as pessoas é, em última instância, a razão de existirmos como uma banda”, explicaram, afirmando que planejam essa turnê há anos.

“Ao mesmo tempo, estamos muito conscientes de que o planeta enfrenta uma crise climática. Por isso, passamos os últimos dois anos consultando especialistas em meio ambiente para tornar esta turnê o mais sustentável possível”, disseram.

A turnê terá início em março, passará pela América Central, América do Norte e Europa e terminará no Rio de Janeiro em setembro. No entanto, a banda prometeu que mais datas estão a caminho.

Para gerar eletricidade para os shows, serão utilizados um piso cinético também sob os pés dos espectadores nos estádios e bicicletas pedaladas pelos fãs.

O cantor Chris Martin anunciou em 2019 que eles estavam interrompendo seus shows em turnê para “trabalhar em como nossa turnê pode não apenas ser sustentável (mas) como pode ser ativamente benéfica”.

A banda lança “Music Of The Spheres”, seu nono álbum, na sexta-feira (15).

