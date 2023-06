Colapso parcial de prédio em Paris deixa ao menos 4 feridos graves

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 21/06/2023 - 18:03 Compartilhe

Ao menos quatro pessoas ficaram gravemente feridas nesta quarta-feira (21), no colapso de um prédio causado por uma violenta explosão em um bairro histórico de Paris, informaram as autoridades francesas.

O balanço provisório é de 37 feridos – quatro deles em estado de “urgência absoluta” – e dois desaparecidos, que são procurados sob os escombros do imóvel localizado no 5º distrito da capital, um bairro privilegiado com vários monumentos, como o Panteão.

Cerca de 70 caminhões dos bombeiros com 270 agentes foram mobilizados para impedir que as chamas provocadas pela explosão “se propagassem para dois edifícios próximos que ficaram fortemente desestabilizados”, disse o chefe de polícia Laurent Nuñez.

O prédio ficava na rua Saint-Jacques, perto de um antigo hospital militar, e abrigava uma escola privada de moda, a Paris American Academy.

Segundo um tuíte do prefeito do distrito, antes do incêndio, houve um vazamento de gás. Vários moradores disseram ter ouvido uma forte explosão às 16h50 (11h50 no horário de Brasília).

“Pensei que fosse um bombardeio. Ressoou em todo o meu apartamento. Tive dez segundos de grande preocupação, todo mundo foi para as janelas”, contou à AFP um vizinho, que pediu anonimato.

“Houve uma detonação muito forte. Caí da cadeira durante uma reunião, assim como os outros”, afirmou um membro da direção de uma instituição de ensino católica que fica ao lado do prédio que desabou.

“Antes houve um forte cheiro de gás. Uma pessoa quis sair para ver o que era e verificou que havia um odor muito forte de gás”, acrescentou.

