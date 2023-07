Colapso de prédio na Itália coloca 25 pessoas na mira da justiça

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 17/07/2023 - 19:01 Compartilhe

TORRE DEL GRECO, 17 JUL (ANSA) – As autoridades italianas investigam ao menos 25 pessoas pelo desabamento de um prédio de três andares em Torre del Greco, na província de Nápoles, no qual três cidadãos foram resgatados com vida dos escombros no último domingo (16).

Segundo apuração realizada nesta segunda-feira (17), o inquérito do Ministério Público de Torre Annunziata, dirigido por Nunzio Fragliasso, apura um possível desmoronamento culposo. O colapso do edifício entre Vico Pizzo e Corso Umberto, no coração da cidade, deixou três feridos, uma jovem de 20 anos que residia no local, um homem de 45 anos, dono de uma pizzaria na área, e um empresário de 60 anos. Os dois últimos foram atingidos pelos escombros enquanto passavam na rua.

De acordo com o que foi apurado, os proprietários das unidades imobiliárias presentes no edifício e alguns técnicos e gerentes da Prefeitura de Torre del Greco convocados nos últimos anos para monitorar as condições da propriedade estão sob investigação.

Os carabineiros ainda analisam o caso e já ouviram algumas testemunhas, em particular o administrador do imóvel. As condições do edifício e a sua manutenção estiveram na mira dos investigadores, principalmente após o surgimento de arquivos de um processo por instabilidade estática provocada por infiltrações de água em 2013.

Na época, foi elaborado um relatório pelos técnicos municipais, constatando fugas do andar intermediário localizado no segundo nível do edifício. No entanto, ainda não há informações se o caso tem ligação com o colapso. (ANSA).

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias