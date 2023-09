Colaboração de Mc Ryan SP, Mc Daniel e Luan Pereira, ‘Dentro da Hilux’ é a música mais ouvida do país

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2023 - 11:29 Compartilhe

A manhã deste domingo (17) marcou uma nova conquista para o funk nacional, considerado um dos maiores nichos musicais atualmente. Após a atualização diária do ranking, Mc Ryan SP, Mc Daniel e Luan Pereira alcançaram o topo do “TOP 200 Brasil”, e agora, segundo o Spotify, possuem a música mais ouvida do país. Lançado há menos de um mês, o hit já ultrapassa mais de 16 milhões de streams e é considerado um dos maiores sucessos de 2023.

Atualmente, Ryan também possui outras 15 faixas dentro do “TOP 200 Brasil” – ranking das músicas mais ouvidas do país – com destaque nos hits “Let’s Go 4” em 2º lugar, e “Ela Pirou Na Dodge Ram”, na 50° posição, que juntos já ultrapassam 106 milhões de streams somados apenas no aplicativo. Na última sexta-feira (15) o funkeiro ainda conquistou o topo do “Daily Top Artists Brazil”, se tornando assim o artista mais ouvido do país. A plataforma de streaming ainda confirmou que o cantor está há 694 dias seguidos no “Top Artists Brazil”, totalizando quase 2 anos dentro de um dos rankings mais renomados da indústria musical.

“Estou feliz demais, mais uma vez estamos colocando o funk no topo! Em 2022 já paramos tudo e 2023 não podia ser diferente. Já foram 14 músicas emplacadas no Top 50 Brasil, são 16 milhões de ouvintes mensais no Spotify, é muita gente. Vocês têm noção disso? Agora, estamos estourando com a Hilux, a música que eu e o Daniel participamos do Luan Pereira. As conquistas não param de crescer! Muito obrigado.”, comenta o MC.

Não é a primeira vez que o paulista quebra um recorde na plataforma. No final de 2022, Mc Ryan SP se tornou o primeiro MC a alcançar 10 milhões de ouvintes mensais em seu perfil oficial. E se engana quem pensa que o sucesso vem somente de uma única plataforma! Assim como os mais recentes lançamentos, os hits “Sereia”, “Felina”, “Namora Aí”, “Casei Com A Putaria”, também são grandes virais nas redes sociais e os mais queridinhos entre celebridades e influenciadores.

O artista se encontra em um dos momentos mais relevantes de sua trajetória e acaba de lançar o projeto “Um Toque de Malandragem”, que reúne 21 participações de peso em 8 faixas. Dentre as colaborações, podemos citar MC Daniel, Veigh, MC Poze do Rodo, Orochi, MC Hariel, Gabb MC, MC Paiva ZS, dentre outros. Lançado nesta última terça (12), o trabalho é o mais diferente de sua carreira e traz letras conscientes, que retratam sua história.

