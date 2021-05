‘Coitadinha da Raça’: Transmissão de Vasco e Flu pelo Brasileiro sub-17 tem som invadido e provocação ao Fla

Dentro e fora de campo, as provocações fazem parte da esfera do futebol. Entretanto, no clássico entre Vasco e Fluminense, pelo Brasileirão sub17, a cutucada ao rival foi de maneira diferente. Na transmissão da partida exibida pela plataforma “MyCujoo”, o microfone ambiente captou xingamentos ao Flamengo em um tradicional canto de torcida dos clubes cariocas.

O invasor não identificado cantou a famosa provocação destinada à principal torcida organizada rubro-negra. Em seguida, o vídeo viralizou nas redes sociais.

– Coitadinha da Raça, a Raça do Urubu, t**** – disse o invasor.

