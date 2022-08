Coisas que você faz após terminar uma relação, de acordo com seu signo

Da Redação 07/08/2022 - 7:18 Compartilhe

A gente sempre acaba fazendo bobeira quando termina um namoro ou uma relação mais séria, como um casamento. O site Elite Daily listou, com mais humor do que seriedade, as coisas mais bizarras que você provavelmente faria nesta situação de término, baseado no seu signo.



Áries: se apaixona pelo amigo do ex

É muito difícil dizer quando Áries está com o coração partido ou não, porque uma coisa é fato: ele imediatamente deixa a fila andar. É sua natureza, simples assim.

Mas, se ele de repente se apaixonar por seu melhor amigo, daí você já sabe: o ariano está machucado pra valer. Ele irá atrás de alguém próximo a você, tudo para fazer você sofrer.

Touro: escreve canções desastrosas para reconquistar

Ver uma pessoa de Touro tentando reconstruir sua vida após uma mudança é como ver um pinguim tentando aprender a voar – triste, muito triste.

Taurinos simplesmente não são capazes de aceitar que sua segurança foi abalada e tentarão de tudo para reconquistar o ex. Por exemplo, em pura negação do término, vão escrever uma canção pro ex mesmo sem saber tocar três notas no violão e muito menos cantar.

Gêmeos: manda inúmeras mensagens mesmo sem resposta

Quando uma pessoa de Gêmeos termina, ela precisa de alguém pra conversar e contar como passou o dia.

Por isso, o geminiano vai continuar mandando mensagens de texto loucamente para o ex, como fazia antes de terminar. Isso até achar uma nova pessoa pra falar sobre seu dia…

Câncer: ‘espera, tô grávida!’

Mas na verdade não está não… Sua menstruação só está atrasada um ou dois dias, mas você cai numa paranoia de achar que isso traria a pessoa amada de volta em alguns dias…

Ainda bem não é assim que funciona, né, canceriano? Suas emoções dominarão você por um tempo. Mas você não quer essa pessoa que passou e foi embora na sua vida. Agora é só chorar um pouquinho com um pote de sorvete e tudo passa.

Leão: Vingança até o fim!

Há aquelas pessoas que caem em depressão profunda. E há aquelas outras que partem na hora pra uma vingança. E há os leoninos. Que fazem as duas coisas ao mesmo tempo.

As pessoas de Leão vão transformar seu coração e suas mágoas em atos poderosos de vingança até o fim dos seus dias. Ou pelo menos é assim que gostaria que seus ex pensassem.

Virgem: Faz favores para a família inteira do ex

Os virginianos costumam ser muito solícitos com seus parceiros. Primeiro porque é seu jeito de ser – gostar de ser útil. Depois porque assim eles se fazem indispensáveis ao amor.

Mas quando eles falham e o relacionamento acaba, adota uma linha quase stalkeadora – mas para ajudar e não para perseguir puramente. Ele começa a oferecer seus serviços diversos a todos os familiares do ex-parceiro.

Libra : Fala sem parar de seu “amadurecimento”

Librianos precisam sempre parecer bem, eles não querem parecer um caos. Então logo após o término, já começam a falar sobre os benefícios de terminar e como isso foi importante para sua “evolução enquanto pessoa”.

Tudo isso enquanto se equilibram numa pose de yoga muito fotogênica e seguram um copo de mate ao mesmo tempo. É bom focar no lado bom das coisas, libriano, mas repare bem que você não troca seu look fitness há um bom tempo.

Escorpião : Cria um perfil fake para stalkear o ex

Se é que já não havia feito isso antes de terminar o namoro, né? Não há limites para as atitudes do escorpiano com o ex. Ele pode envolver o antigo parceiro em mentiras ou mexer com sua mente como um cirurgião faria.

Mas é claro que isso tudo não é resultado da cabeça dele, né? E sim algum plano maquiavélico de que ele desconfiou e só está reagindo…

Sagitário: Compra um bilhete de avião só de ida

O sagitariano vai tentar transformar o fim do relacionamento em algo positivo, agindo como se esperasse o tempo todo por dormir naquela cama enorme sozinho sem dividir com ninguém.

Mas… se esse conforto era tudo que ele precisava, por que deixar todas as coisas mais amadas e ir morar sozinho numa barraca no Marrocos? As atitudes de Sagitário são assim no término… não fazem sentido para todo mundo.

Capricórnio: Inventa pretextos para o fim

O capricorniano se preocupa tanto com sua reputação que até o fim do namoro ele pode encarar como sinal de fracasso pessoal.

E como ele não suporta que as pessoas pensem que ele falhou em alguma coisa, ele começa a espalhar rumores afim de salvar sua própria pele… Mas atenção, Capricórnio, ninguém mais acredita em frases como “terminamos por não conseguir conciliar as agendas”.

Aquário: Faz pedidos estranhos

Aquarianos já não têm mesmo muito respeito pela tradição, então porque isso mudaria após um término? Eles tendem a ter uma perspectiva muito peculiar e acabam fazendo pedidos extremamente estranhos após o fim de um relacionamento. É só para parecer que eles estão bem, mas na verdade não é bem assim.

Peixes: Manda nudes

O pisciano fica completamente perdido quando termina, sem saber o que dizer ou fazer. Ele não pode nem mesmo ser responsabilizado por todos os seus atos, na verdade. As emoções tomam conta e ele vai implorar, mandar nudes (mesmo sem você pedir) e se arrastar para tentar trazer o amor de volta.