‘Coisa mais normal do mundo’, diz Lívia Andrade após acompanhar teste de DNA de namorado

Lívia Andrade fez um desabafo nas redes sociais, nesta terça-feira (21), após ser vista junto com seu namorado, Marcos Araújo, para fazer um teste de DNA para descobrir se ele é pai do filho de Pétala Barreiros.

A imagem foi compartilhada por Yanka, irmã da influenciadora, que debochou da presença da atriz na área externa do local. “Coitada, foi proibida de entrar. Bem a sua cara, né? Marcos, você é muito previsível, todo esse show, com mais de quatro seguranças armados intimidando eu, minha irmã e o Luquinhas, de 9 meses”, disse.

Lívia negou que tenha sido impedida de entrar no local. “Estou sendo perseguida e me sinto quase que na obrigação de vir aqui me explicar e falar sobre uma coisa que é a coisa mais normal do mundo, acompanhar uma pessoa que você está em momentos felizes e em momentos tristes. É isso que a gente espera de um relacionamento normal e saudável”, disse.

Lívia disse que normalmente os acompanhantes não entram no local e criticou a divulgação do vídeo. “É um ambiente tenso, não é legal, não é gostoso estar ali, todo mundo fica com a emoção à flor da pele, os funcionários têm que ter muita delicadeza, muito tato para lidar com essa situação. É muito difícil. Eu nunca imaginei que alguém fizesse um vídeo desse momento, até porque tem tanta gente ali, tantas famílias, ninguém está a fim de se expor nesse momento”, afirmou.

