Coinbase tem prejuízo trimestral com queda no volume de negociação

reuters 10/08/2022 - 10:48 Compartilhe

Por Mehnaz Yasmin

BENGALURU, Índia (Reuters) – A Coinbase Global teve um prejuízo trimestral maior do que o esperado, à medida que a liquidação em ativos de risco neste ano afastou investidores de negócios com criptomoedas.

As ações da companhia, que haviam cedido forte no pré-mercado, subiam cerca de 0,8% nos primeiros negócios em Nova York, em sessão positiva no geral em Wall Street.

O volume de negociação de criptomoeda caiu mais da metade, para 217 bilhões de dólares, no segundo trimestre ante um ano antes, com quedas de 68% no varejo e 46% no institucional.

A Coinbase disse esperar que os volumes de negociação caiam ainda mais no trimestre atual, ressaltando a turbulência trazida ao setor pelo colapso de certas empresas de criptomoedas e uma liquidação ampla nos mercados financeiros.

Essa virada nos mercados fez o bitcoin cair 50% em 2022, forçou várias empresas, incluindo a Coinbase, a realizar demissões e elevou temores de uma diminuição no interesse de investidores menores no setor.

A Coinbase disse que os usuários com transações mensais caíram 2% na base sequencial, para 9 milhões, no trimestre de abril a junho.

“A Coinbase não viu uma migração em massa de sua plataforma durante o trimestre, mas seus usuários estão se tornando mais passivos em seus investimentos em criptomoedas”, disse Michael Miller, analista de ações da Morningstar Research.

Isso pode ser um empecilho material para os resultados da Coinbase, já que a empresa gera a maior parte de sua receita com taxas de negociação, acrescentou Miller.

O prejuízo ajustado foi de 4,76 dólares por ação no trimestre, em comparação com os 2,65 dólares esperados pelos analistas, segundo dados compilados pela Refinitiv. A receita caiu 63% e ficou abaixo das expectativas do mercado.

Embora as despesas operacionais tenham aumentado 37%, a Coinbase reduziu sua projeção anual de despesas com tecnologia, desenvolvimento e administração para entre 4 bilhões e 4,25 bilhões de dólares, de 4,25 bilhões para 5,25 bilhões de dólares anteriormente.

“É improvável que a redução (de despesas) restaure a lucratividade nos níveis atuais de geração de receita”, disse Miller.