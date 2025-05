Coinbase salta 9% no after hours após ação da plataforma de criptomoeda entrar para o S&P 500

As ações da Coinbase saltavam após o anúncio de que as ações da plataforma de criptomoeda passarão a integrar o índice S&P 500.

A Coinbase Global substituirá a Discover Financial Services no S&P 500 a partir da abertura dos negócios em 19 de maio.

A Discover sairá do índice após a Capital One Financial, que é componente do S&P 500, anunciar a compra da empresa.

As ações da Coinbase subiam 9,2% às 19h37 no after hour da Bolsa de Nova York. O S&P 500 é um índice que inclui 500 das maiores empresas listadas nos Estados Unidos.

