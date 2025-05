Coinbase diz que criminosos cibernéticos roubaram dados de clientes e pediram resgate

A Coinbase Global disse nesta quinta-feira, 15, que se recusou a pagar um pedido de resgate de US$ 20 milhões a cibercriminosos que subornaram agentes de suporte ao cliente para roubar dados confidenciais de usuários.

A bolsa de criptomoedas estimou que o incidente poderia custar de US$ 180 milhões a US$ 400 milhões, entre consertar os problemas subjacentes e reembolsar os clientes, de acordo com um registro regulatório.

A empresa disse que menos de 1% dos usuários que realizam transações mensais da Coinbase tiveram seus dados extraídos. Esse número pode chegar a 97.000 clientes, com base nas últimas divulgações de uso.

A notícia fez com que as ações da empresa caíssem mais de 7% hoje. A violação de dados é um revés para a maior bolsa de criptomoedas dos EUA, que cultivou uma reputação de segurança e tinha evitado amplamente ataques e roubos que prejudicaram muitas bolsas no exterior.

A Coinbase afirmou que está trabalhando com as autoridades policiais para investigar o incidente, acrescentando que está abrindo um novo centro de suporte nos EUA e tomando outras medidas para fortalecer suas defesas. Ela se comprometeu a reembolsar os usuários que foram induzidos a enviar fundos para os criminosos.

A empresa também informou que demitiu os insiders que cooperaram com os hackers e que apresentará acusações criminais contra eles.