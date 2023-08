Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/08/2023 - 16:04 Compartilhe

A Coinbase assumiu na segunda-feira, 21, uma participação acionária na empresa de stablecoin Circle Internet Financial. A corretora fundou com a Circle a USD Coin em 2018, e mantém um acordo de compartilhamento de receita sobre os juros obtidos com as reservas que sustentam a stablecoin.

Entre setembro e outubro, a USD Coin será lançada em seis novas blockchains, de acordo com uma postagem no blog das empresas. Fonte: Dow Jones Newswires.

