Coimbra reforça elenco com o goleiro Luiz Felipe, ex-Internacional O jovem arqueiro também tem passagem pelo futebol europeu e estava atuando na primeira divisão do futebol gaúcho

Buscando se reforçar para o Campeonato Mineiro, o Coimbra Sports acertou a contratação do goleiro Luiz Felipe, de 23 anos. Primeira contratação para a temporada, ele estava apurando a forma física no Clube desde o ano passado e já está à disposição do treinador Diogo Giacomini. O atleta foi um dos destaques do Aimoré-RS no Campeonato Gaúcho do ano passado. Em 2019, ele atuou pelo Zorya Luhansk, da Ucrânia, onde jogou por duas temporadas. Luiz Felipe foi formado no Internacional-RS, por quem se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2017.

Com 1,98 m de altura e 2,12 m de envergadura, o goleiro se destaca não só pelo tamanho, mas também pela facilidade de jogar com os pés.

SIMULE OS JOGOS DO SEU TIME EM NOSSA TABELA VIRTUAL

E MAIS:

-Sou um goleiro muito bom no mano a mano com o adversário, além de saber jogar com a bola no pé, característica fundamental no futebol moderno. Também tenho um bom posicionamento. O torcedor pode esperar de mim dedicação máxima e profissionalismo em todos os dias de trabalho. Sou um jogador muito de grupo, que sempre tenta ajudar, seja em campo ou fora dele- destaca Luiz Felipe.

Ficha técnica

​

Luiz Felipe da Silva Nunes

Posição: Goleiro

Altura: 1,98 m

Peso: 103 kg

Data de Nascimento: 24/04/1997

Naturalidade: Rio Grande/RS

Clubes: Internacional-RS (2017) , Zorya Luhansk-UCR (2018 e 2019) e Coimbra (Atual)

E MAIS:

E MAIS:

Veja também