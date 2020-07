Coimbra faz novos testes e já contabiliza seis jogadores do seu elenco contaminados pela Covid-19 O clube mineiro tem feito constantes testes nos jogadores e levanta um questionamento: todos os times menores estão seguindo os protocolos de segurança sanitária?

O Coimbra, clube da primeira divisão mineira, revelou que já houve seis atletas do seu grupo contaminados pelo novo coronavírus. O time de Contagem, na Grande BH, emitiu notas sobre os casos identificados da Covid-19 no seu elenco faltando uma semana para o retorno do Estadual, no dia 26 de julho.

Os casos confirmados no Coimbra, que possui uma estrutura semelhante aos dos três grandes da capital mineira(América-MG, Atlético-MG e Cruzeiro), pode mostrar uma realidade camuflada das demais equipes do interior, levantando o seguinte questionamento: os demais times do campeonato possui capacidade de testagem em escala para garantir a presença de seus atletas em campo?

Por enquanto não há casos registrados nas equipes do interior. Todavia, os elencos da maioria deles tiveram de ser remontados, já que a paralisação do Estadual devido a pandemia gerou demissões em massa nos clubes menores. O time de Contagem recebe o Tombense, pela 10ª rodada, domingo, 26, às 17h, ainda sem local definido.

E MAIS:

Confira as notas emitidas pelo Coimbra sobre os casos de jogadores contaminados pela Covid-19

Novos exames apontaram positivo para dois atletas

A nova bateria de testes para a COVID-19, realizada na última quarta-feira, (15/07), no CT do Coimbra, teve mais dois resultados positivos. Com isso, passa para cinco o número de jogadores do elenco confirmados com COVID-19. Devido ao período que devem ficar em quarentena, todos desfalcarão a equipe nos dois restantes jogos da primeira fase do Campeonato Mineiro. Os novos testes também tiveram resultados indeterminados para outros dois jogadores. Eles foram afastados temporariamente dos treinamentos.

O Coimbra Sports ressalta que desde o dia 08/07, data da reapresentação do elenco profissional, todos os atletas se encontram hospedados nos alojamentos do CT em isolamento, sendo testados semanalmente. O Clube cumpre rigorosamente todas as orientações dos órgãos de saúde e os protocolos de segurança implementados pelo seu departamento médico, que tem como objetivo evitar a disseminação do novo Coronavírus. Os testes aplicados nos jogadores para detecção da COVID-19 são os exames de RT-PCR e IgA e IgG.

Sendo assim, o Clube espera e tem confiança de que todos os times que disputam o Módulo I do Campeonato Mineiro também estejam seguindo à risca o protocolo de segurança para a volta do futebol desenvolvido pela Federação Mineira de Futebol, em conjunto com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais.

NOTA OFICIAL: REFORÇOS EXAMES COVID-19

– Atleta contratado para reforçar o elenco na disputa do restante do Mineiro testa positivo para COVID-19 –

O Coimbra Sports informa que dentre os atletas contratados para a disputa do restante do Campeonato Mineiro um recebeu o diagnóstico positivo para a COVID-19. Esse é o sexto jogador coimbrano com o novo Coronavírus. Todos se encontram assintomáticos e foram afastados das atividades.

O atleta em questão chegou ao Clube por empréstimo, justamente para repor uma posição de outro atleta também diagnosticado com a COVID-19.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também