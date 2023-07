Coimbra fala sobre culpa, medo e ego em novo single ‘Te Perdi’

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/07/2023 - 10:05 Compartilhe

Reforçando as complexidades amorosas em suas músicas, Coimbra lança nesta sexta, 7, ‘Te Perd’, single que mostra os medos e traumas que atravessam relacionamentos amorosos e que levam à decisão de um término.

O artista comenta sobre o processo criativo da letra e do beat: “Te Perdi é sobre uma pessoa que virou as costas para um amor que tinha tudo pra dar certo por culpa, medo e ego, esses três sentimentos norteiam todo o lançamento”.

“A música fala muito sobre traumas e a necessidade de controlar a dor, a construção sonora também transmite isso, trouxe o solo do sax porque queria um instrumento que representasse a minha consciência e a culpa de largar um grande amor e no último refrão, eu trago um agudo para demonstrar esse ‘desespero”, completa.

A música faz parte de um projeto do cantor de abordar todas as fases de um relacionamento em seus lançamentos até o final do ano. Coimbra explica que a música não contará com um clipe, mas investiu no audiovisual nas suas redes sociais, ele contou detalhes sobre o projeto: “A divulgação dessa música vai ser massiva nas redes sociais, que é meu forte, a ideia é tentar atingir ainda mais streaming usando o digital”.

“Roteirizei os vídeos que já começaram a ser divulgados tanto no Instagram como no TikTok, o primeiro vídeo foi uma transição da era Open de Amor para essa era mais deprê que é Te Perdi, a ideia é transportar o público pra dentro da minha cabeça e transmitir todos os sentimentos que transitam nesse single”, finaliza.

