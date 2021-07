Coimbra empresta o zagueiro Leonardo Bolgado para o Leixões-POR O defensor foi revelado no clube de Contagem, na Grande BH, e irá ter sua experiência no futebol europeu

Depois de boas passagens por ligas intermediárias do futebol de Portugal, o zagueiro Leonardo Bolgado, de 22 anos, revelado pelo Coimbra Sports, defenderá a equipe profissional do Leixões, clube que disputa a segunda divisão do Campeonato Português, na temporada 2021/22, por empréstimo. No Grande Time de Contagem desde 2018, Bolgado foi campeão mineiro do Módulo II, em 2019, e campeão mineiro da Segunda Divisão, em 2018.

-Cheguei ao Sub-20 do Coimbra, depois de algumas lesões, e o Clube acreditou em mim. Com muito trabalho e dedicação, voltei a atuar em alta performance, graças também aos profissionais e à estrutura do Coimbra. Serei eternamente grato a esse Clube que acreditou em mim e que me deu a primeira oportunidade de atuar como profissional. Aqui fiz amigos que levarei para toda vida- disse Bolgado.

Leonardo Bolgado é um zagueiro de 1,93 que alia excelente estatura com boa técnica, além de ter bastante força física. Tem uma forte bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva e o poder de comunicação com a equipe, o que te faz um líder dentro de campo.

Tais características fizeram Bolgado ser um jogador de destaque tanto na liga sub-23 quanto na terceira divisão. Agora terá a oportunidade de atuar na segunda liga mais importante de Portugal.

-Estou colhendo o que plantei. Trabalhei muito para subir de nível na Europa. Espero me destacar ainda mais e quem sabe, futuramente, proporcionar uma boa venda ao Coimbra, em forma de contribuição por tudo que fizeram por mim- concluiu o zagueiro.



Ficha técnica

Leonardo da Costa Bolgado

Zagueiro

Nascimento: 20/08/1998

Naturalidade: Cuiabá-MT

Altura: 1,93 m

Peso: 86 kg

Clubes: Coimbra (2018), Coimbra (2019), Académica-POR (2019/20), Alverca-POR (2020/21).

Títulos: campeão mineiro do Módulo II (2019), campeão mineiro da Segunda Divisão (2018).

