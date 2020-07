Coimbra é mais um time mineiro que confirma casos da Covid-19 A equipe de Contagem, revelou que três jogadores do elenco foram contiminados pelo coronavírus e já estão isolados e em tratamento

O Coimbra, clube que disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, com sede em Contagem, na Grande BH, revelou que três atletas de seu elenco foram contaminados pelo coronavírus. O time mineirão não revelou os nomes, mas emitiu uma nota sobre os casos.

A equipe de Contagem se juntou a Cruzeiro, Atlético-MG e América-MG com casos de atletas tendo sido contaminados pela Covid-19. O Coimbra é o estreante na elite mineira e luta contra o rebaixamento, mas também pode até buscar uma vaga na Série D do Brasileiro de 2021 se conseguir mais duas vitórias nas rodadas finais do Campeonato Mineiro, que volta diz 26 de julho.

O Coimbra terá pela frente o Tombense e o Villa Nova nas rodadas finais do Estadual. A equipe laranja está na 10ª posição, com sete pontos, fora do Z4 por enquanto

Nota oficial do Coimbra Sports

O Coimbra Sports informa que, após a realização dos exames de RT – PCR e IgM e IgG, aplicados na última quarta-feira, (08/07), três atletas do elenco profissional tiveram resultado positivo para COVID-19. Eles estão assintomáticos e já estão isolados e em quarentena em seus domicílios. Outros três atletas tiveram resultados inconclusivos e também foram isolados. Eles também estão assintomáticos e afastados temporariamente das atividades, e repetirão os testes.

O Clube salienta que todo o elenco, membros da comissão técnica e colaboradores serão testados semanalmente e que o departamento médico trabalha com os mais eficientes testes para COVID-19 indicados pelos órgãos de saúde.

