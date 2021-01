Coimbra anuncia mais um reforço para o elenco que disputará o Mineiro 2021: o atacante Francis Atacante de beirada, ele já foi campeão brasileiro três vezes e tem passagens pelo futebol japonês e português

Visando fortalecer o elenco que disputará o Campeonato Mineiro 2021, o Coimbra fechou a contratação do atacante Francis, de 30 anos. Versátil, joga pela ponta, mas também já atuou como centroavante. Ele estava no Vila Nova-GO e vem de uma temporada de destaque atuando pelo Albirex Niigata, do Japão.

Francis está à disposição do técnico Diogo Giacomini e já participa da pré-temporada com a Águia de Contagem.

-Está sendo de muito trabalho e muito produtiva (a pré-temporada). Quero treinar ao máximo para ter uma boa e excelente temporada aqui no Coimbra. As expectativas são as melhores possíveis. Espero junto dos meus companheiros poder alcançar todos os objetivos traçados pelo Clube. Estou muito confiante!- disse o atacante.

Bicampeão brasileiro da Série D, o atacante tem experiência na competição, que é uma das metas do clube este ano.

-Tomara que consigamos a vaga para a Série D este ano. Tenho muito para ensinar, porém, mais ainda para aprender. Então, o pouco de experiência e conhecimento que tenho conquistados ao longo da minha carreira, irei passar aos meus companheiros e assim, juntos, buscarmos os objetivos- salienta.

Para a torcida coimbrana, o que esperar do Francis pelo próprio Francis:

-Muita dedicação, sem dúvidas alguma, darei tudo de mim em cada partida para trazer muitas alegrias a essa torcida.

Ficha técnica

Valmir Aparecido Francis de Campos Júnior

Posição: Atacante

Altura: 1,78 m

Peso: 71 kg

Data de Nascimento: 16/04/1990

Naturalidade: Capivari/SP

Clubes: Vitória de Guimarães-POR (2015 e 2016), Botafogo-SP (2017), Grêmio Novorizontino (2018), São Bento-SP (2018), Albirex Niigata-JAP (2019), Botafogo-SP (2020), Vila Nova-GO (2020), Coimbra (Atual).

Títulos: Campeão Brasileiro – Série D (2015), Campeão Brasileiro – Série B (2014), Campeão Brasileiro – Série D (2011).

