COI revela programa olímpico de 2028 sem boxe e levantamento de peso

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou nesta quinta-feira (3), em reunião realizada em Pequim (China), o programa da Olimpíada de Los Angeles (Estados Unidos), em 2028, com 28 modalidades. A lista – que pode ser alterada – prevê a continuidade de skate, surfe e escalada, esportes com “forte apelo junto aos jovens”, segundo nota oficial da entidade. Em contrapartida, boxe, levantamento de peso e pentatlo moderno (que envolve tiro esportivo, esgrima, natação, hipismo e corrida), embora tradicionais, ficaram fora.

As entidades responsáveis pelas modalidades ausentes têm até a próxima reunião do COI, em 2023, para cumprirem exigências e reverterem o quadro. No caso do boxe, a Associação Internacional (Aiba) está suspensa até ano que vem por questões financeiras e de arbitragem. A Federação Internacional de Levantamento de Peso (IWF, sigla em inglês) é questionada, principalmente, pela frequência de casos de doping. Já a União Internacional de Pentatlo Moderno (Uipm) tem de reduzir custos e tornar o esporte atrativo aos jovens. Uma exigência é a saída do hipismo das cinco disputas.

Outra modalidade na mira do COI, apesar de prevista para 2028, é o futebol. A nota diz que o Comitê “continuará a monitorar a evolução do calendário internacional de jogos”. Um dos planos do presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, é fazer a Copa do Mundo a cada dois anos, tornando-a concorrente da Olimpíada, desagradando ao COI.

Os esportes confirmados em Los Angeles até agora são: atletismo, badminton, basquete, canoagem, ciclismo, escalada, esgrima, futebol, ginástica, golfe, handebol, hipismo, hóquei na grama, judô, luta olímpica, natação, remo, rugby (na modalidade sevens – sete atletas de cada lado), skate, surfe, taekwondo, tênis, tênis de mesa, tiro com arco, tiro esportivo, triatlo, vela e vôlei. Segundo o COI, o Comitê Organizador dos Jogos poderá, ainda, propor a inclusão de novas modalidades no ano que vem.

