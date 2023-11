COI escolhe França para Jogos Olímpicos de Inverno de 2030 e Salt Lake City para 2034

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 29/11/2023 - 18:33 Para compartilhar:

O Comitê Olímpico Internacional (COI) confirmou nesta quarta-feira (29) a candidatura única dos Alpes franceses para organizar os Jogos Olímpicos de Inverno de 2030, e Salt Lake City, nos Estados Unidos, para o evento em 2034.

A Suíça, não escolhida para essas duas edições, que serão designadas oficialmente no ano que vem, entrará em um “diálogo privilegiado” para os Jogos de 2038, anunciou Karl Stoss, presidente da comissão do COI para futuras sedes dos Jogos Olímpicos de Inverno.

Além da Suíça, a candidatura francesa superou também a da Suécia, enquanto Paris organizará daqui a oito meses os Jogos Olímpicos de verão de 2024.

Os Alpes franceses agora deverão passar por uma exaustiva avaliação do dossiê de sua candidatura, desde as sedes das diferentes modalidades até o legado previsto, passando pelo impacto ambiental, o financiamento e o apoio político.

Se o executivo do COI considerar suficientes as garantias francesas, irá recomendar sua designação como anfitrião dos Jogos de Inverno 2023 durante uma sessão no ano que vem – provavelmente em Paris, em julho -, pouco antes dos Jogos de 2024, anunciou Karl Stoss nesta quarta-feira.

Isso poderia exigir uma emenda da Carta Olímpica, uma vez que não é permitido atribuir uma edição dos Jogos no país anfitrião de uma sessão do COI.

Somente Salt Lake City apresentou uma candidatura para organizar os Jogos de Inverno de 2034.

A França já recebeu os Jogos de Inverno em três ocasiões: Chamonix 1924, Grenoble 1968 e Albertville 1992.

Por sua vez, Salt Lake City foi palco do evento em 2002.

