COI aprova inclusão de cinco novos esportes para Los Angeles-2028

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/10/2023 - 10:20 Compartilhe

Os Jogos Olímpicos de Los Angeles, em 2028, terão a inclusão de cinco novas modalidades: beisebol/softbol, críquete, flag football, lacrosse e squash. A adição do quinteto foi aprovada nesta sexta-feira pelo COI (Comitê Olímpico Internacional), após pedido feito pelo Comitê Organizador Local. O flag football, espécie de primo do futebol americano, assim como o squash, nunca esteve na programação de uma Olimpíada. Já críquete e lacrosse até apareceram no quadro, porém há mais de 100 anos.

O críquete esteve nos Jogos de 1900, em Paris, enquanto o lacrosse foi disputado em duas ocasiões, nos anos de 1904, em Saint Louis, nos EUA, e 1908, em Londres. O beisebol e o softbol, que é sua adaptação feminina, estrearam em Barcelona-1994 e Atlanta-1996, respectivamente. Foram mantidos até Pequim-2008, saíram nas edições seguintes e voltaram nos Jogos de Tóquio, disputados em 2021, mas não entraram no programa de Paris-2024.

O regulamento dos Jogos Olímpicos permite que o Comitê Organizador Local solicite a inclusão e/ou a exclusão de algumas modalidades. A decisão, entretanto, deve ser debatida por meio da Comissão do Programa Olímpico antes de emitir uma recomendação ao Conselho Executivo da entidade. Tóquio escolheu a inclusão de beisebol/softbol, karatê, skate, escalada e surfe. Já Paris-2024 adicionou breaking e manteve skate, surfe e escalada, trio que, conforme decisão tomada no início de 2022, foi incluído de forma oficial no programa a partir de 2028 em razão do sucesso de suas provas no Japão.

O DILEMA DO BOXE

Se por um lado há festa aos atletas das novas modalidades, no boxe a história é diferente. Tradicional presença nos Jogos Olímpicos, o esporte de combate não está certo para 2028. A nobre arte vive uma crise política após escândalos financeiros na Federação Internacional. A presença em Los Angeles ainda é incerta. Nos Jogos de Tóquio, em 2021 o Brasil faturou nada menos que três medalhas na modalidade.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias