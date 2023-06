Cogna: Rangel Garcia Barbosa renuncia à vice-presidência de Produtos após 4 anos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/06/2023 - 22:04 Compartilhe

O executivo Rangel Garcia Barbosa renunciou ao cargo de vice-presidente de Produtos da Cogna para “trilhar novos desafios pessoais”. Na empresa desde 2019, Barbosa teve um “papel relevante” em diversas iniciativas estratégicas da companhia, disse a Cogna. Ele continuará no cargo até o dia 14 de julho.

Com a sua saída, a vice-presidência de Produtos não será substituída e suas responsabilidades serão atribuídas à vice-presidência de Experiência do Aluno e à vice-presidência de Tecnologia da empresa.

Com esta decisão estratégica, a companhia está focada cada vez mais em seus valores, especialmente, no pilar de sucesso do aluno/cliente, buscando gerar uma maior fluidez nas estruturas e nos processos, informou a Cogna, por meio de fato relevante divulgado nesta terça-feira, 27.

