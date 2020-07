Cogna estabelece faixa indicativa de preço em IPO da Vasta na Nasdaq

A Cogna Educação (antiga Kroton Educacional) definiu nesta Quarta-feira (22) a faixa indicativa de preços da oferta pública inicial de ações (IPO, no termo em inglês) nos Estados Unidos de sua subsidiária Vasta entre US$ 15,50 a US$ 17,50. Inicialmente serão distribuídas 18.575.492 ações classe A de emissão da Vasta. Ainda foi outorgada aos coordenadores da oferta uma opção de compra adicional de até 2.786.324 ações.

Pela faixa indicativa de preço, a oferta da Vasta pode captar de R$ 287,920 milhões a R$ 325 milhões, considerando apenas o lote principal. Somado o lote adicional, o IPO pode movimentar entre R$ 331,11 milhões a R$ 373,8 milhões.

Em fato relevante, a companhia informa ainda a expectativa da administração para os resultados da Vasta no primeiro semestre, com previsão de receita líquida entre R$ 507,2 milhões e R$ 515,6 milhões, e Ebitda (incluindo custo de mais-valia de estoques) entre R$ 103,2 milhões e R$ 111,5 milhões.

