Cogna confirma ação a R$ 11 em follow on e capta R$ 2,55 bi

O conselho de administração da Cogna Educação, ex-Kroton, aprovou em reunião, realizada na terça-feira, 11, o preço por ação de R$ 11 no âmbito da oferta primária de ações ordinárias (follow on) e o efetivo aumento do capital social, dentro do limite autorizado, no montante total de R$ 2,55 bilhões. A precificação foi antecipada na noite de terça pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Essa foi a maior oferta do setor de educação no Brasil da história.

O valor representa um desconto de 1,3% em relação ao fechamento da ação no pregão de ontem, de R$ 11,15. Frente ao dia do lançamento da oferta o desconto foi de 5%. Foram emitidas no total 232.358.004 de novas ações, considerando a venda integral do lote adicional de 60.240.964 ações ON (35%).

Coordenaram a oferta o Itaú BBA, BTG Pactual, Morgan Stanley, Bradesco BBI, Credit Suisse, JPMorgan e Santander. De acordo com a empresa, os recursos captados serão destinados para aquisições de sociedades que atuam no ensino superior e otimização da sua estrutura de capital.

Com a oferta, o novo capital social da Cogna passará a ser de R$ 7.667.615.402,90, dividido em 1.876.606.210 ações ordinárias. As ações objeto da oferta passarão a ser negociadas na B3 amanhã, dia 13.