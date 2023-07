Cofundador da OceanGate quer enviar 1.000 pessoas para Vênus até 2050

Diego Sousai Diego Sousa https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 31/07/2023 - 1:20 Compartilhe

O cofundador da OceanGate Expeditions não parece dissuadido pela tragédia submersível de Titã e está forçando os limites das viagens extremas com ambições de enviar 1.000 humanos para viver em uma colônia flutuante em Vênus até 2050.

Guillermo Söhnlein – que cofundou a OceanGate ao lado de Stockton Rush em 2009, mas depois se afastou em 2013 – também é o fundador e presidente da Humans2Venus, que ele descreve no LinkedIn como “um empreendimento privado focado em estabelecer uma presença humana permanente na atmosfera venusiana .”

“Esqueça o OceanGate. Esqueça Titã. Esqueça Stockton. A humanidade pode estar à beira de um grande avanço e não tirar vantagem disso porque nós, como espécie, seremos desligados e empurrados de volta ao status quo”, disse Söhnlein ao Insider .

A agência informou que o empresário argentino de 57 anos apontou para descobertas da NASA que dizem que há uma lasca da atmosfera venusiana a cerca de 30 milhas da superfície onde os humanos poderiam sobreviver teoricamente.

Söhnlein prevê a criação de uma colônia flutuante que poderia resistir aos ácidos sulfúricos nas nuvens de Vênus – apenas um elemento da atmosfera do planeta que o torna inabitável para os humanos.

Ele falhou em abordar como esta estação espacial proposta para até 1.000 colonos lidaria com os ventos com força de furacão de 224 milhas por hora que também são característicos de Vênus, de acordo com a NASA.

“É aspiracional, mas acho que também é muito factível até 2050”, disse ele ao Insider.

Em uma postagem de blog compartilhada no site da Human2Venus em fevereiro, Söhnlein escreveu: “Não sou engenheiro ou cientista, mas tenho fé absoluta nas habilidades de ambos. Portanto, sempre imaginei que eles seriam capazes de superar os inúmeros desafios que enfrentamos no ambiente extremo do espaço.”

Ele também explicou que a organização escolheu Vênus por causa da gravidade.

Vênus, muitas vezes referido como o “planeta irmão” da Terra por causa de seu tamanho e composição de massa semelhantes, tem aproximadamente a mesma gravidade superficial que a Terra.

“Quando eu tinha 11 anos, tive um sonho recorrente de que era o comandante da primeira comunidade humana em Marte”, Söhnlein também escreveu no post.

“Passei mais de quatro décadas desde então fazendo tudo o que pude para ajudar a humanidade a se tornar uma espécie multiplanetária.”

OceanGate foi outro empreendimento em que Söhnlein procurou seu sonho de menino, disse ele ao Insider. Ele disse que ele e Rush “ambos viam a exploração subaquática – e especialmente usando submersíveis tripulados – como a coisa mais próxima que poderíamos fazer para ir ao espaço e aprofundar essa visão sem realmente ir ao espaço”.

Esse sonho terminou em tragédia quando o submersível Titan experimentou uma “implosão catastrófica” em sua jornada até o famoso naufrágio do Titanic no mês passado, matando todos os cinco passageiros a bordo, incluindo Rush, que navegava no navio usando um controle de videogame.

Da mesma forma que o OceanGate, o Humans2Venus operará como uma operação de financiamento privado com o objetivo de baratear a exploração espacial.

Em sua postagem no blog, Söhnlein sugeriu que “um grupo *privado* certamente poderia defender tal visão” e provavelmente poderia fazê-lo mais rápido do que a NASA, uma agência do governo dos EUA.





“Pude entender completamente as realidades políticas e econômicas que impediram a NASA de adotar uma visão de ‘Lua, Vênus, Marte e Além’ em vez de seu atual plano de longo prazo ‘Lua, Marte e Além’”, escreveu ele.

De acordo com o LinkedIn, Söhnlein é o presidente da WayPaver Foundation, uma bolsa guiada por pesquisa que, de acordo com seu site , financiou os esforços da OceanGate e da Humans2Venus.

Também apoiou a Blue Marble Exploration, uma empresa de exibição de alto nível fundada por Söhnlein, que também atua como seu principal executivo.

A equipe da Blue Marble fez cinco viagens ao espaço, escalou o Monte Everest e tem planos de se aventurar no “praticamente inexplorado” Dean’s Blue Hole em 2024 – a segunda caverna marinha mais profunda do mundo, com uma profundidade de 663 pés – diz seu site.

