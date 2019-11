Cofco oferta US$ 1,17 bilhão por ações da holding China Agri-Industries

Hong Kong, 28 – A trading chinesa Cofco fez uma oferta para comprar as ações que ainda não têm na holding China Agri-Industries – empresa de alimentos processados – por 9,17 bilhões de dólares de Hong Kong (aproximadamente US$ 1,17 bilhão). A estatal já tem 59,88% da China Agri-Industries e ofereceu pagar 4,25 dólares de Hong Kong por cada ação do negócio da holding, informaram as duas empresas em comunicado divulgado nesta quinta-feira, 28.

A Cofco informou ainda que, caso a oferta seja finalizada, pretende retirar a China Agri-Industries da Bolsa de Valores de Hong Kong, em virtude das ações estarem com desempenho abaixo do esperado em meio à desaceleração do crescimento econômico global, ao aumento das tensões comerciais e ao aumento dos riscos geopolíticos.

A estatal disse também que pretende financiar toda a aquisição com recursos internos de caixa. Fonte: Dow Jones Newswires