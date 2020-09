Coelho vê evolução no Corinthians, mas adverte: ‘Temos de vencer o próximo jogo’

Apesar do mau futebol apresentado na derrota, por 1 a 0, para o Sport, no Recife, nesta quarta-feira, Dyego Coelho viu evolução no time do Corinthians. Em entrevista on line, após o jogo, o técnico interino destacou o trabalho defensivo e a vontade dos jogadores em campo.

“Hoje o time lutou, mostrou evolução e tivemos um segundo tempo mais ofensivo, conseguimos empurrar o Sport para o seu campo e criamos oportunidades. A defesa melhorou e só levamos o gol de pênalti”, disse o treinador corintiano, que não conseguiu esconder a preocupação com o fato de o time estar apenas dois pontos da zona de rebaixamento.

“É preciso trabalhar forte todos os dias e os jogadores sabem disso. É uma questão de ajuste para que as coisas fiquem melhores. Temos de buscar a vitória no próximo jogo de qualquer maneira”, afirmou Coelho, referindo-se à partida daqui a uma semana contra o Atlético-GO, na Neo Química Arena.

Coelho afirmou que vai continuar como interino nos próximos dias. “Eu sou funcionário do clube e minha preocupação é melhorar o time. Me chamaram para ajudar e é isso que eu e os jogadores estamos fazendo”, disse o treinador, que não quis comentar a iminente contratação de Cazares. “Eu não estou sabendo de nada.”

Para o jogo contra o Atlético-GO, Coelho não poderá contar com o lateral-direito Fagner, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão.

