Coelho elogia atuação do Corinthians, apesar da derrota para o Atlético-MG

O técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, elogiou a atuação do time na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG, neste domingo, no Independência, pela antepenúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Diante do Atlético, o Corinthians começou o primeiro tempo com a mesma estratégia adotada na derrota para o Botafogo: velocidade no setor ofensivo, marcação sob pressão já no campo defensivo do adversário e transição rápida entre defesa e ataque.

“Foi o que a gente combinou no primeiro dia de treino, que dentro ou fora de casa, a gente ia fazer o torcedor entender que íamos jogar para frente. Tenho boa resposta deles, às vezes o resultado não aparecem. Buscamos o gol. Quando o time joga para frente eu fico muito satisfeito”, disse o interino.

Sob o comando de Coelho, o Corinthians teve uma alteração tática em relação ao que era proposto pelo ex-técnico Fábio Carille. O time abandonou a criticada retranca defensiva e tem partido para o jogo franco diante dos adversários, usando essa postura como visitante ou quando atua na sua arena em Itaquera.

Nos seis jogos que comandou o Corinthians, Coelho acumula duas vitórias (Fortaleza e Avaí), dois empates (Internacional e Palmeiras) e duas derrotas (Botafogo e Atlético-MG).

O meia Pedrinho também gostou da atuação do Corinthians no Independência “Infelizmente o resultado não veio. Foi assim também contra o Botafogo. O time teve uma boa atuação, mas futebol é resultado. Faltou o gol, criamos bastante, lutamos”, lamentou.