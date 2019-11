Coelho diz que não falou com Tiago Nunes: ‘Não estou preparando time pra ninguém’

O técnico interino do Corinthians, Dyego Coelho, afirmou que o clube ainda não iniciou uma transição, mesmo com a contratação de Tiago Nunes, ex-comandante do Athletico-PR. Segundo o diretor de futebol Duílio Monteiro Alves, o novo treinador deve chegar a São Paulo nesta semana para finalizar a documentação e iniciar o planejamento para a próxima temporada.

“Nunca conversei com o Tiago, não estou preparando o time pra ninguém, estou tentando fazer o Corinthians jogar futebol, fazer o time jogar bem. Apenas isso”, disse Coelho.

Sobre o seu futuro no clube, o técnico interino afirmou que vai acatar seja qual for a decisão da diretoria do Corinthians e que o foco agora é a classificação do time para a Libertadores. “Já conversamos com a diretoria, sou funcionário do clube, e o que eles decidirem vou acatar. A grande situação é que não posso pensar nisso agora, temos que resolver o ano primeiro. E depois conversamos”, revelou.

Na oitava colocação com 50 pontos, o Corinthians atualmente se encontra fora até mesmo da fase preliminar da Copa Libertadores.

Compartilhando o mesmo entendimento dos jogadores, Coelho admitiu que o time não esteve bem no primeiro tempo do empate por 0 a 0 contra o Internacional, no domingo, na Arena Corinthians. “Fizemos um primeiro tempo ruim, tínhamos uma ideia de jogo que não encaixou. Vamos continuar trabalhando para isso. O segundo tempo foi melhor. Eles fizeram o que eu pedi. Conseguimos melhorar, o time precisava ser mais agressivo e melhorou”, completou.