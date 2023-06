‘Coelho de Chernobyl’ é encontrado na Ucrânia e intriga internautas

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 27/06/2023 - 15:52 Compartilhe

Uma lebre gigante foi encontrada por soldados Ucranianos na região de Kherson e levantou questões na internet sobre uma espécie de “efeito chernobyl” que afeta os animais.

A foto do soldado segurando uma lebre muito maior do que a média foi postada no Twitter e gerou milhares de compartilhamentos e comentários.

Alguns internautas levantaram a suspeita de que o animal havia sofrido uma espécie de “efeito Chernobyl” e ficou desse tamanho devido a mutações por conta do desastre nuclear ocorrido na usina em 1986. Porém, a usina fica a mais de 800 quilômetros de Kherson, o que enfraquece a tese.

Mesmo assim, usuários do Twitter e do Reddit ficaram impressionados com o tamanho do animal, o comparando até mesmo com um mini canguru.

“Eu o mostraria ao meu filho de 11 anos obcecado por coelhos, mas tenho certeza de que isso lhe daria pesadelos de ser devorado por coelhos gigantes”, escreveu um internauta no Twitter.

