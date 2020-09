Coelho avalia atuação contra o Sport: ‘Perdemos tentando o resultado’ Em coletiva virtual, técnico do Timão acredita que equipe está em evolução e só necessita de alguns ajustes para poder buscar a vitória na próxima partida, diante do Atlético-GO

Nesta quarta-feira, na Ilha do Retiro, o Corinthians foi derrotado por 1 a 0 pelo Sport, em jogo da 12ª rodada do Brasileirão-2020. Mais uma vez o Timão apresentou uma atuação ruim, principalmente no setor ofensivo, e acabou sendo vazado em mais uma partida. De acordo com Dyego Coelho, a equipe perdeu lutando pelo resultado, está em evolução e só precisa de alguns ajustes.

Em entrevista coletiva virtual após a partida, o técnico interino do Alvinegro analisou o resultado negativo fora de casa, mas destacou a melhora do time no segundo tempo e a maneira com que lutou pelo empate, mas admite que há a necessidade de os jogadores absorverem mais as mudanças no jogo.

– No primeiro tempo a gente tentou fazer com que as coisas funcionassem melhor, no segundo tempo teve um poder ofensivo melhor, a grande questão são as situações que a gente vive dentro do jogo, que a gente tem que procurar se adaptar o mais rápido possível, a cada situação que a gente enfrenta, mas perdemos tentando fazer o resultado, tentando buscar, tentando fazer com as coisas acontecessem para o nosso lado – avaliou antes de completar:

– Infelizmente, as coisas não correram bem até o final, mas é continuar, é a luta, eles sabem a importância de cada jogo. Cada jogo é uma final, a gente procura passar isso para eles o mais rápido possível essa mudança de chavinha.

Apesar de mais uma derrota e mais uma atuação pobre ofensivamente, Coelho entende que aos poucos o time está ficando mais agressivo e tem mostrado evolução. Mesmo que acredite que há a necessidade de recuperar a confiança e a competência do grupo, o treinador vê que com apenas alguns ajustes já será possível buscar uma vitória diante do Atlético-GO, na próxima quarta-feira.

– A gente tenta e a gente está conseguindo fazer com que as coisas fiquem mais agressivas para o nosso time. A gente não se preocupa com outras coisas, a gente vai lutando, a gente vai trabalhando no dia a dia. Estão demonstrando isso, a evolução está vindo, mas são jogos difíceis que a gente procura fazer com que a nossa agressividade, a nossa competência, a nossa confiança, voltem logo – afirmou o interino antes de concluir o raciocínio:

– Não é do dia para a noite, a gente vai procurar sempre melhorar, ter garra dentro de campo, isso que eles estão passando, não está faltando isso, então é só uma questão de ajustes para, já no próximo jogo, a gente buscar a vitória.

Com a derrota por 1 a 0 para o Sport, o Corinthians permanece com 12 pontos na 13ª posição na tabela do Brasileirão. Na próxima quarta-feira, vai enfrentar o Atlético-GO, em confronto adiado da 1ª rodada, às 21h30, na Neo Química Arena. A delegação alvinegra desembarca em São Paulo nesta quinta-feira.

