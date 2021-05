Codelco do Chile diz que 40% da produção de cobre está sob risco com projeto de lei

SANTIAGO (Reuters) – A estatal chilena Codelco, maior produtora de cobre do mundo, disse em uma carta a congressistas nesta semana que até 40% de sua produção de cobre estará em risco caso avancem com um projeto de lei que limita as operações de mineração perto de geleiras, segundo reportagem do diário local El Mercurio.

A carta, enviada pela Codelco ao comitê de Mineração e Energia do Senado chileno, observa que três de suas principais operações de mineração –Andina, El Teniente e Salvador– seriam afetadas pelas “proibições absolutas” atualmente em consideração no projeto de lei.

“As novas proteções propostas no projeto se sobreporiam às atividades atuais e futuras em Andina, El Teniente e Salvador”, alertaram executivos da Codelco na carta aos membros do Senado, segundo a reportagem de El Mercurio.

As três minas juntas constituem quase 40% da vasta produção de cobre, mostram dados do governo.

O Senado está considerando o projeto de lei de proteção às geleiras ao começar a revisar um projeto de royalties que visa aumentar drasticamente os impostos cobrados dos mineradores de cobre do país, uma manobra que executivos da indústria alertam que poderia condenar muitas das minas do Chile.

