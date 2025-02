Cocriador da Nutella morre aos 97 anos na Itália

TURIM, 17 FEV (ANSA) – Morreu aos 97 anos o químico Francesco Rivella, que, ao lado do fundador da Ferrero, Michele Ferrero, ajudou o creme de avelãs Nutella a se tornar um ícone do Made in Italy.

O falecimento ocorreu no último dia 14 de fevereiro, data que marca os exatos 10 anos da morte de Ferrero.

Natural de Barbaresco, no Piemonte, Rivella começou a trabalhar na empresa com sede em Alba em 1952, após se graduar em química. Dentre suas funções, estava a de estudar novos produtos, avaliar as matérias-primas e experimentar o resultado das novidades produzidas.

De gerente técnico a diretor de pesquisas de base do grupo, Rivella permaneceu na Ferrero até se aposentar, em 1993, contribuindo para a criação de diversos produtos consagrados da empresa, como Mon Chéri (1956), Nutella (1963), Tic Tac (1969), Kinder (1968), Kinder Ovo (1974) e Ferrero Rocher (1982).

(ANSA).