Coco Gauff volta ao Top 5 da WTA após título em Pequim

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 07/10/2024 - 13:41

A tenista americana Coco Gauff colheu os frutos do título do WTA 1000 de Pequim, seu segundo nesta temporada, e subiu para a quarta posição no ranking do circuito feminino, que segue com a polonesa Iga Swiatek no topo.

Gauff, de 20 anos, levantou na China o oitavo troféu de sua carreira, ao vencer na final a tcheca Karolina Muchova, mais de oito meses depois de ter sido campeã em Auckland, em janeiro.

A americana está de volta ao Top 5, do qual havia saído no início de setembro, quando seu título no US Open, o único de Grand Slam até aqui, completou um ano.

Por sua vez, a bielorrussa Aryna Sabalenka (N.2) perdeu uma grande chance em Pequim, onde Swiatek, defensora do título, estava ausente.

Após 15 vitórias consecutivas, Sabalenka foi eliminada antes do esperado, nas quartas de final, derrotada por Muchova.

Como resultado, a bielorrussa só diminuiu parcialmente a vantagem de Swiatek e não poderá ultrapassá-la no WTA 1000 de Wuhan, mesmo que vença a final, já que a diferença continua sendo de mais de 1.000 pontos.

A brasileira Bia Haddad é atualmente a número 12 do mundo e tem boas chances de entrar no Top 10.

Eliminada na segunda rodada em Pequim pela americana Madison Keys, Bia se vingou de sua algoz na estreia no torneio de Wuhan nesta segunda-feira e somou pontos importantes para se colocar entre as dez melhores tenistas do mundo.

– Ranking da WTA publicado nesta segunda-feira, 7 de outubro de 2024:

1. Iga Swiatek (POL) 9785 pontos

2. Aryna Sabalenka (BLR) 8716

3. Jessica Pegula (EUA) 5945

4. Coco Gauff (EUA) 5593 (+2)

5. Elena Rybakina (CAZ) 5481 (-1)

6. Jasmine Paolini (ITA) 5293 (-1)

7. Qinwen Zheng (CHN) 4300

8. Emma Navarro (EUA) 3698

9. Danielle Collins (EUA) 3177

10. Barbora Krejcikova (CZE) 3161

11. Daria Kasatkina (RUS) 3075

12. Beatriz Haddad (BRA) 3036

13. Anna Kalinskaya (RUS) 2825 (+1)

14. Jelena Ostapenko (LET) 2748 (-1)

15. Paula Badosa (ESP) 2714 (+4)

16. Diana Shnaider (RUS) 2641

17. Marta Kostyuk (UCR) 2383 (+1)

18. Donna Vekic (CRO) 2298 (+2)

19. Mirra Andreeva (RUS) 2218 (+3)

20. Madison Keys (EUA) 2196 (+4)

