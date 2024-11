Coco Gauff vence Qinwen Zheng e é campeã do WTA Finals

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 09/11/2024 - 18:59 Para compartilhar:

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, venceu a chinesa Qinwen Zheng (N.7) neste sábado (9) e conquistou o título do WTA Finals.

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 1, com parciais de 3-6, 6-4 e 7-6 (7/2), em três horas e quatro minutos.

A americana de 20 anos, campeã do US Open em 2023, se tornou a mais jovem campeã do WTA Finals desde 2004, quando Maria Sharapova levantou o troféu aos 17 anos.

Ao longo da campanha, Gauff derrotou a polonesa Iga Swiatek (N.2) na fase de grupos e eliminou na semifinal a bielorrussa Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo.

“Significa muito para mim, é o segundo título [em importância] no nosso esporte, por isso significa muito, é incrível”, comemorou a americana.

Já Zheng, primeira finalista chinesa desde Li Na em 2013, não conseguiu se tornar a primeira asiática campeã do torneio, que reúne as oito melhores jogadoras da temporada.

“O jogo foi decidido em alguns pontos importantes. Foi muito disputado. No final, quando se joga esse tipo de jogo, não é só tênis, são escolhas na quadra”, disse a chinesa após a derrota.

“Perder dói, é claro, mas acho melhor esquecer e seguir em frente”, acrescentou a chinesa de 22 anos.

Agora Gauff tem duas vitórias em dois confrontos com Zheng anos. A primeira delas foi no WTA 1000 de Roma, em maio.

O WTA Finals foi disputado pela primeira vez em Riad, uma escolha sobre a qual a jovem americana manifestou suas “reservas” antes do início do torneio por conta das violações dos direitos humanos denunciadas no país.

“É a primeira vez que venho à Arábia Saudita e foi uma viagem formidável, mais divertida do que eu tinha imaginado”, disse Gauff, primeira americana a vencer o WTA Finais desde Serena Williams em 2014.

Com o título, Coco Gauff levará para casa uma premiação recorde de US$ 4,8 milhões (R$ 27,6 milhões na cotação atual).

