Coco Gauff vence Muchova e vai à sua primeira final de US Open

A jovem Coco Gauff, grande joia do tênis americano, avançou nesta quinta-feira (7) para sua primeira final do Aberto dos Estados Unidos, ao derrotar a tcheca Karolina Muchova, atual vice-campeã de Roland Garros.

A americana de 19 anos venceu Muchova por 6-4 e 7-5, numa partida que foi interrompida durante 50 minutos devido a um protesto de ambientalistas nas arquibancadas da quadra em Nova York.

Gauff, que perdeu sua primeira grande final no ano passado também em Roland Garros, enfrentará no sábado a bielorrussa Aryna Sabalenka ou a americana Madison Keys no duelo que vai valer o título.

Coco Gauff já é a tenista local mais jovem a chegar à final em Flushing Meadows desde sua ídolo Serena Williams, que ergueu o troféu com apenas 17 anos em 1999.

“Cresci assistindo a este torneio. Estou muito feliz por estar nesta final, mas o trabalho não está concluído”, avisou Gauff, agradecendo o apoio dos 23 mil torcedores na maior quadra do mundo.

“Alguns desses pontos foram tão barulhentos que não sei se meus ouvidos ficarão bem. Muito obrigado, isso é uma loucura”, disse ela.

O duelo entre Gauff e Muchova foi abruptamente interrompido pelo protesto de vários manifestantes ambientalistas, um dos quais aparentemente colou os pés no chão.

O incidente, ocorrido quando Gauff havia vencido o primeiro set e estava em vantagem no segundo, aumentou ainda mais a pressão sobre a jovem, sobre a qual estão depositadas todas as esperanças do tênis americano após a aposentadoria de Serena Williams.

Em um clima tenso, Gauff deu mais uma demonstração de maturidade ao superar Muchova, jogadora oito anos mais velha e número 10 do ranking da WTA, que conseguiu se livrar de cinco match points.

Há apenas três semanas, as duas tenistas já haviam se enfrentado na final do WTA 1000 de Cincinnati, onde Gauff conquistou o título mais importante de sua carreira.

A joia de Delray Beach (Flórida) vive seu melhor momento com uma sequência de 17 vitórias e uma derrota desde a última edição de Wimbledon, torneio em que ficou conhecida em 2019 com uma vitória surpreendente e simbólica sobre Venus Williams quando tinha apenas 15 anos.

– Protesto na arquibancada –

Em um início nervoso dos dois lados da quadra, Muchova pagou caro por seus erros ao ter seus dois primeiros saques quebrados e ficar rapidamente em uma desvantagem de 5 a 1 no primeiro set.

Gauff teve dois games com seu serviço para fechar o set, mas emendou seis erros não forçados que acabaram ajudando a tcheca a diminuir para 5-4.

Empurrada pelo público, a americana não se deixou abalar e levou o set quebrando o saque de Muchova, que jogou com uma grande proteção no braço direito.

Gauff em seguida ficou à frente vencendo o primeiro game do segundo set.

Muchova estava se preparando para sacar quando gritos foram ouvidos do alto da quadra Arthur Ashe de manifestantes vestindo camisetas com as frases “fim dos combustíveis fósseis”.





O protesto foi recebido com vaias e gritos de “Levem-os para fora” por parte de outros espectadores.

Após a confusão inicial, as tenistas esperaram cerca de 15 minutos na quadra, mas acabaram decidindo se retirar para os vestiários.

Imagens publicadas nas redes sociais pareciam mostrar que um dos manifestantes, descalço, havia colado os pés no chão de concreto da arquibancada, dificultando a sua expulsão pelos funcionários da segurança.

O ativista foi finalmente levado algemado sob vaias de torcedores que estavam por perto. As jogadores voltaram à quadra e retomaram o jogo após um intervalo de 50 minutos.

Este incidente é o mais recente de uma série de protestos de ativistas climáticos em grandes eventos esportivos em todo o mundo.

Após o reinício, Gauff e Muchova se mantiveram empatadas no segundo set até que a americana converteu seu segundo break point abrindo 5 a 3.

Sacando para a vitória, Gauff despertou a multidão de seus assentos com um grande dropshot, mas depois desperdiçou um match point que deu a Muchova uma vida extra.

No game seguinte, Gauff seguiu firme até chegar ao sexto match point, após uma troca épica de 40 golpes, e desta vez garantiu sua classificação para a final do Grand Slam em seu país.

gbv/cl/aam

