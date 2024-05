Coco Gauff cede apenas dois games na estreia em Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 27/05/2024 - 13:15 Para compartilhar:

A tenista americana Coco Gauff, número 3 do mundo, estreou em Roland Garros em ritmo de treino, com uma vitória tranquila sobre a russa Julia Avdeeva (208ª) nesta segunda-feira (27).

Gauff fechou o jogo em 2 sets a 0, com um duplo 6-1, em apenas 52 minutos.

A americana de 20 anos, finalista em Paris há dois anos, praticamente não encontrou resistência contra Avdeeva, que entrou no quadro principal do torneio procedente do qualifying.

Gauff, campeã do US Open em 2023, vai enfrentar na segunda rodada outra jogadora que saiu do quali, a eslovena Tamara Zidansek (131ª), que em 2021 surpreendeu ao chegar à semifinal em Roland Garros.

