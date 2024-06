Coco Gauff acaba com sonho de Cocciaretto e vai às quartas de Roland Garros

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 02/06/2024 - 12:07 Para compartilhar:

O sonho da italiana Elisabetta Cocciaretto, uma das sensações desta edição de Roland Garros, terminou neste domingo (2) ao perder para a americana Coco Gauff, número 3 do mundo, que venceu com facilidade por 2 sets a 0, parciais de 6-1 e 6-2.

Gauff, de 20 anos, já disputou a final de Roland Garros em 2022, perdendo para a polonesa Iga Swiatek, e é a atual campeã do Aberto dos Estados Unidos.

Protegida do frio por uma camiseta de manga comprida e um suéter sem mangas, a americana soube acelerar e intensificar seu jogo para evitar sustos diante da tentativa de reação da italiana.

A jovem Cocciaretto, de 23 anos, membro da ‘Armada’ italiana que domina o circuito do tênis, pagou caro por sua inexperiência, com um total de 18 erros não forçados que arruinaram as suas chances de vitória.

– Resultados deste domingo no torneio de Roland Garros:

Oitavas de final (simples feminino):

Iga Swiatek (POL/N.1) x Anastasia Potapova (RUS) 6-0, 6-0

Markéta Vondrousová (CZE/N.5) x Olga Danilovic (SRB) 6-4, 6-2

Coco Gauff (EUA/N.3) x Elisabetta Cocciaretto (ITA) 6-1, 6-2

